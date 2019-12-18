YDÜ’de 60 eserden oluşan yeni resim sergisi

Kırgızsitanlı sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 60 eserden oluşan karma sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı

YDÜ’den verilen bilgiye göre, açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergiler, 27 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

18/12/2019 17:59