Arhangelos Mihail Kilisesi”nin restorasyonu için imzalar atıldı

Yenierenköy’de bulunan Arhangelos Mihail Kilisesi”nin restorasyonu için imzaların geçen hafta atıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, kilisenin restorasyonunun Yenierenköy kökenli Rumların Güney Kıbrıs’ta ve yurtdışında topladığı paralarla restore edileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıdimitriu, 12’inci yüzyıla ait bir kilise olan “Arhangelos Mihail Kilisesi”nin, Yenierenköy kökenli Rumlar ve Ortodoksluk için büyük önem teşkil ettiğini kaydederek, restorasyon çalışmalarının aciliyet arz ettiğini; çünkü duvarlardaki çatlakların oldukça geniş olduğunu söyledi.

Hacıdimitriu, Yeniboğaziçi’ndeki “Ayios Sergios Bakhos Kilisesi”nin restorasyon çalışmalarına da başlandığını belirtti.

RUM ESKİ ESERLER DAİRESİ: “AYİOS EVLALİOS ŞAPELİ’NİN MOZAİKLERİ TEHLİKEDE”

Öte yandan Politis gazetesi de, Rum Eski Eserler Dairesi’nin, Alsancak’ta bulunan “Ayios Evlalios Şapeli”nin mozaiklerinin tehlike altında olduğunu ve acilen koruma altına alınmaları gerektiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in ilgili sorusuna verdiği yanıtta, Rum Eski Eserler Dairesi’nin KKTC’deki kiliselere müdahale etme yetkisi bulunmadığından dolayı, konunun Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne götürüldüğünü ve komitenin de, durumun aciliyetini kabul ettiğini kaydetti.

Anastasiadu, Rum Eski Eserler Dairesi ekibinin şapele gittiğini, bazı eylemlerde bulunduğunu, ancak restorasyon çalışmalarının başlatılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, çalışmaların başlatılması için çabaların süreceğini söyledi.

11/11/2019 16:06