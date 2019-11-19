Fotiu İsveç Büyükelçisi İle Görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun İsveç'in Lefkoşa Büyükelçisi Anders Hagblberg’e, yetki alanında bulunan konular hakkında bilgi verirken, kayıpların akıbetinin belirlenmesine yönelik sarf edilen çabalardan da söz ettiğini yazdı.

Habere göre Fotiu, insani olan bu konunun çözümlenmesi konusunda “Türkiye’nin tutumu” nedeniyle ortaya çıkan sorunlar bulunduğunu iddia ederek, kimlik belirleme maksatlı kemik kalıntılarının bulunması oranının azaldığını, bunun da, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını güçleştirdiğini belirtti.

Fotiu, İsveç Büyükelçisi’nden, İsveç’in yardımını ve Avrupa Birliği aracılığıyla Türkiye’ye, bu insani konunun çözümüne yapıcı katkı koyması adına baskı yapılmasını istedi.

İsveç Büyükelçisi Hagblberg ise ülkesinin; kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Rum Yönetimi’nin sarf ettiği çabalara verdiği desteği dile getirdi.

19/11/2019 11:08