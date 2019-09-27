Yeltekin: Geçmişte vakıf yasalarına aykırı şekilde işgaller yaşandı

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kıbrıs Türk halkının yaşamı için 448 yıldır hayır hizmetleri yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne toplumun her bireyinin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Yeltekin, geçmişte vakıf yasalarına aykırı şekilde büyük işgaller yaşandığını kaydettiği açıklamasında şöyle dedi: “En büyük işgal Maraş’ın vakıf yasalarına aykırı kişilere koçan verilmesidir. Kıbrıs adasının her köşesinde vakıf kültürünün var olmasından, vakıf ile Türklük ve İslam’ın var olmasından rahatsız olan sömürge yönetimi 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’na Kıbrıs Vakıflar İdaresi için 10 madde ekleyerek Kıbrıs Türk toplumuna Kira gelirlerinin dondurulmasından dolayı hizmetleri aksayan Vakıflar İdaresine 1,5 milyon İngiliz sterlini tazminat ödemiştir.”

27/09/2019 11:42