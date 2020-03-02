MTG’den hastane yangınına yardım

Mağusa Türk Gücü, ligin 22inci haftasında bu hafta sahalarında konuk edecekleri Gönyeli maçından elde edecekleri tüm geliri Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışlayacak.

Süper Ligde lider olan ve en yakın rakibinin 10 puan önünde yer alan MTG, üst üste 9uncu galibiyetini alarak son 9 haftaya giriş yapıyor. Türk Gücü’nde, Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetim, hastane yangınından etkilenen tüm hastalara ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunup, hayatını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

MTG, yaşanan talihsiz olayın bir daha tekrarlanmaması arzusu ile tüm taraftarlarını Gönyeli maçına gelmeye davet etti.

02/03/2020 15:09