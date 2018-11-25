HABER KIBRIS

Japonya’nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı

Japonya'daki en büyük mor salkım ağacı, altına girdiğiniz anda gökyüzünü pembe ve mor renklere bürüyor.

ads
25/11/2018

Japonya’nın 144 yaşındaki mor salkım ağacı

Ashikaga Çiçek Parkı’nda bulunan mor salkım, dünyanın olmasa da Japonya’nın en büyüğü.

 

m3

1990 metrekarelik bir alan kaplıyor ve tarihi 1870 yılına dayanıyor.

 

m4

Mor salkımlar ağaç görünümünde olsalar da aslında sarmaşık familyasından.

m5

Sarmaşıklar çiçeklendiğinde oldukça ağır hale geldiğinden, demir direklerle destekleniyor.

 

m6

Böylece ziyaretçiler için de ağacın altına girip gökyüzüne pembe-mor bir perdenin arkasından bakma olanı sağlıyor.

 

m7

Dünyanın en büyük mor salkımı ise, Kaliforniya’da bulunuyor ve kapladığı alan 4 bin metrekare.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Japonya, Japonya’
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.