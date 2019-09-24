HABER KIBRIS

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Türkiye Loizidu konusunu gündeme aldıramadı

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24/09/2019

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Türkiye Loizidu konusunu gündeme aldıramadı

Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının izlenmesi  konusunu kapatmak hedefiyle Titina Loizidu konusunu Strazburg’daki Avurpa Konseyi Bakanlar Komitesi gündemine yazdırmayı başaramadığı öne sürüldü.

Alithia diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde dünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısının başlangıç bölümünde Türk heyetinin, Loizidu meselesinin gündeme eklenmesini istediğini, talebin oylandığını ve Daimi Temsilcilerin büyük bölümü konunun gündeme eklenmesi aleyhine oy verdiği için konunun gündem dışı kaldığını yazdı.

Haberde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 25 Eylül’de sona erecek çalışma gündemindeki Rum tarafını ilgilendiren tek konunun, Güney Kıbrıs’ın 4’üncü devletlerarası başvurusu kapsamındaki  KKTC’de yaşayan Rumların mülkiyet hakları konusu olduğu da kaydedildi.

24/09/2019 13:30

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TAGS: ahber, kıbrıs, lozidou
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