Özersay: Rumlar murat ettiklerini elde edemedi

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlar dün akşam Girne’de gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantısında vatandaşların sorularını yanıtladı.

“Ülkeye Hizmet Yolunda Girne’deyiz” sloganıyla dün akşam GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının başında, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay birer konuşma yaptı ardından da bakanlar vatandaşların sorularını yanıtlayarak, önerilerini dinledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan en çok soru yöneltilen bakanlar olurken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen ilk soruya “Bütün gece bekledim. Kimse soru sormayacak sanmıştım. Şimdi soru sorulunca çok heyecanlandım” yanıtını verdi.

Vatandaşların yağmurlardan etkilenen yollarla ilgili bir dizi soru alan Atakan, icraatlar ve tadilat isteyen yerler hakkında bilgi verdi.

Gecenin sonuna doğru gazeteci Haluk Doğandor, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı emirnamelerle ilgili sorulara cevap vermemekle ve halkı yanlış bilgilendirmekle suçlayarak istifasını istedi. Baybars ise konuyla ilgili yanıltıcı bir bilgi vermediğini, Doğandor’un konuyu yanlış noktadan tutarak polemik yaratmaya çalıştığını söyleyerek, konuyla ilgili belgeleri okudu ve Doğandor’dan tekzip yazısı beklediğini ifade etti.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş açılımı konusunda gelinen noktayı açıklayarak, çalışmanın hiçbir zaman kesintiye uğramadığını söyledi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından rapor hazırlanarak, teslim edildiğini kaydeden Özersay, bir süredir bu konunun basında yer almama sebebinin, mahkeme kararını beklemek ve Rumların BM Güvenlik Konseyi’ne yaptıkları şikayet olduğunu belirtti.

Kendilerinin de mektup yollayarak, tedbir aldıklarını ve çeşitli temaslarda bulunduklarını kaydeden Özersay, Rumların murat ettiklerini elde edemediğini çünkü 1983-1984’de Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararların hatırlatıldığını söyledi. Özersay, kendi adımlarının uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun olduğuna işaret ederek, kimsenin hakkına halel gelmeyeceği için Rumların bunu engelleyemediğini ifade etti.

Geçmişte bu tür dış politika konularında çok şey söylenip, bir şey yapılmadığına dikkat çeken Özersay, kendileri fiilen harekete geçtikleri için dengeleri bozduklarını anlattı.

Özersay, doğal gaz çalışmalarının da kısa süreli olmadığını, şu an için her şeyin yolunda gittiğini ve çalışmaların durdurulacağı yönündeki söylemlerin de doğru olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, hazırlanan İmar Planı’nda Batı kısmının eksik kaldığını, 3 farklı İmar Planı çalışmasıyla eksikleri tamamlama yönünde adım atacaklarını ifade ederek, Tepebaşı ve civarında yaşanan imar sorununu da ilk kez duyduğunu ve değerlendireceğini söyledi.

Belediyelerin de farklı noktalarda mali sorunlar yaşadığına işaret eden Baybars, belediye reformuyla ilgili tadil edilmesi gereken yasalar olduğunu ve ilgili adımların ağır ilerlediğini belirtti. Baybars, “Yerel demokrasi temsilcisi belediyelerin görüşleri de alınarak, bu konuyu 2020’de sonuçlandırmayı planlıyoruz” dedi.

Emlak ve gayrimenkul alanında geçen yıl yapılan, stopaj, KDV gibi kolaylıkların olumlu getirileri olduğunu belirterek, ihtiyaç varsa aynı düzenlemelerin yeniden yapılabileceğini söyleyen Baybars, Emlakçılar Yasası hakkında da ayrıntılı bilgi vererek, ülkedeki atıl durumdaki emlakların kamulaştırılması için yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirtti.

Baybars, vatandaşlıklarla ilgili sorulara da bakanlığın web sayfasında ayrıntılı açıklamalar bulunduğunu ve oradan online başvuru yapılabildiğini hatırlattı.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, ülke genelindeki yollarla ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, vatandaşların teknik konulardaki sorularını ayrıntılı şekilde cevapladı.

Atakan, Girne Antik Liman Projesi ve limanlarla ilgili atılacak adımların tamamlanmasıyla kapasitenin artacağını ve trafiğin daha da karmaşık hale gelmemesi için bir dizi tedbir alacaklarını belirtti.

Tolga Atakan, seyrüsefer gelirini Maliye Bakanlığı’nın aldığını hatırlatarak, bu tutarın akaryakıttan alınmasının adaletsizlik olduğu görüşünde hemfikir olduklarını, bu nedenle başka çözümler üretmek gerektiğini söyledi.

Toplu taşıma noktasında ada genelinde yürütülen çalışmaların ilk etabını Girne’de hizmete koymak üzere olduklarını kaydeden Atakan, ada kart ile denetimlerin de daha sağlıklı olacağını söyledi.

“Siyasi parti katkılarından keselim yol yapalım” söyleminin espri değil, çağrı olduğuna işaret eden Atakan, 19 ayda ilk kez bu dönemde bir şey yapabilecek duruma geldiklerini kaydetti.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, sektörlerin sıkıntılarını inceleyip, çözümler aradıklarını ve otomotiv sektöründe atılan adımla 106 milyonluk gelir elde ettiklerini belirtti.

Tapu harcı, stopaj gibi farklı konularda da değişikliğe gitmek için çalıştıklarını kaydeden Amcaoğlu, yol tamiri için 5 ihaleye çıktıklarını ve 12 milyonluk kaynak ayırdıklarını söyledi.

Vergi düzenlemesinde 3 aşamalı paketin hazırlandığını, Hukuk Dairesi’ne sunulduğunu ve yeni yılda geçirmeyi amaçladıklarını söyleyen Amcaoğlu, 100 milyonluk yatırımın önünü tıkayacak şansları olmadığını belirterek, casinoların dünya genelinde kabul gören kurallarla izinlendirilmesine devam edileceğini kaydetti.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 30 yıldır hedefine ulaşamayan Genel Sağlık Sigortası projesinin hazır olduğunu ve 20 gün önce Ankara ziyaretinde protokolünü hazırladıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, bu tasarının Haziran 2020’de Meclis’e gönderileceğini ve 2022’ye kadar ilk yarısını uygulamaya konmasını amaçladıklarını belirtti. Yasanın çok detaylı çalışmalar gerektirdiğine işaret eden Sucuoğlu, paydaşlarla titizlikle adım attıklarını söyledi.

Sucuoğlu, özel sektörü cazip hale getirmek için yasa tadili yaptıklarını ve ciddi haklar sağlayarak, istihdam rakamını arttırmayı planladıklarını belirtti. Sucuoğlu, sigorta aflarıyla ilgili de detaylı bilgi verdi.

Ülkede 5 bin 601 kayıtlı engeli olduğunu ve hazırlanan yasayla bu kişileri 4 duvardan kurtararak, yaşamın içine katmanın amaçlandığını belirten Sucuoğlu, engelsiz yaşam evinin 2. etabının ihale aşamasına geldiğini söyledi.

OĞUZ

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, balıkçı barınaklarıyla ilgili yapılan çalışmaları anlatarak, bu konudaki talepleri en kısa zamanda değerlendireceklerini dile getirdi.

Atık sularla ilgili çalışmaların 4’e bölündüğünü, birinin başlatıldığını ancak diğer 3’ünün durdurulmuş olduğunu anlatan Oğuz, bu projeler için devam kararı alındığını, tarımsal tünelleme konusunu da 2. etap tamamlandıktan sonra paylaşacağını söyledi.

Oğuz, damızlık küçükbaş hayvan için çalışma yapıldığını ancak büyük başta eksiklik gözlemlemediklerini kaydederek, “Üretimi arttırmak, kontrolsüz ve plansız büyümeyi getirir” dedi.

ÜSTEL

Turizm Bakanı Ünal Üstel, Yerel idareye en büyük getirisi olan sektörün turizm ve bunu sağlayan oteller olduğunu ifade ederek, yatırımı teşvik ederken, var olan rahatsızlıkları dengede tutmak ve herkesin yararına olacak adımlar atmak için çalıştıklarını söyledi.

Üstel, yapılan kumarhane yasasının da vatandaşı rahatsız edecek bir durumu olmadığını ve kamuoyunda dolanan yerli halkın kumarhaneye girebileceği söylemlerinin de kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, 20 yıldır Girne’ye okul yapılmadığı eleştirilerini şöyle cevapladı;

“Yıllardır okulları genişleterek, ihtiyaç karşılamaya dönük adımlar atıldı. En sonunda öğrencileri sığdırmak için özel okuldan derslik kiraladık. Bu konuda titiz çalışıyoruz. Püsküllü’de okul yapımına başladık. Karakum ortaokulu da 2020’de tamamlanır inşallah. Maliye söz verdi” dedi.

Çavuşoğlu, yıllardır ülke planlamasının yapılmamasından kaynaklanan sorunları aşmak için çok çalıştıklarını kaydetti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, yeni hava yolu şirketi kurma konusuna devletin dahil olmasının doğru olmadığını belirterek, “Siyaset girince neler oluyor gördük. Bu işi özel teşebbüsle çözmeliyiz zaten bizim bütçemizle bunu yapmanın da imkanı yok” dedi.

01/11/2019 16:54