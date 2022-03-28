6'ncı sınıf öğrencisinden KIB-TEK'e dilekçe...

6'ncı sınıf öğrencisi KIB-TEK'e dilekçe yazdı, elektrik kesintilerine isyan etti. Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Türkçe dersinde dilekçe yazmayı öğrenen 6'ncı sınıf öğrencisinin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) yazdığı dilekçeyi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Manavoğlu’nun paylaşımı şöyle::

“Orta 1, yani 6'ncı sınıf, okulda Türkçe dersinde dilekçe yazmayı öğreniyorlar... Güner'in ilk dilekçesi güncel bir konuyla ilgili olmuş, hafta sonu Türkçe sınavı için çalışırken gözüme çarptı...”

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28/03/2022 21:00