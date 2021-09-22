7 Adet Plastik Torpili Araçtan Dışarı Atıp, Patlattılar

S.Y’nin, Alaniçi’ndeki evinde dün yapılan aramada, muhtelif marka ve ebatlarda patlayıcı madde sınıfına giren toplam 13 bin 364 adet plastik torpil, topaç, meşale, tabanca mantarı tespit edilerek, emare olarak alındı. S.Y. tutuklandı.

7 ADET PLASTİK TORPİLİ ARAÇTAN DIŞARI ATIP, PATLATTILAR ​

Tuzla - Gazimağusa anayolu üzerinde, 20 Eylül’de M.B.H. (E-18), D.A.K.(E-19), M.S.S.(E-19) ve A.A.’nın (E-18), araç ile seyir halinde oldukları sırada tasarruflarında bulunan patlayıcı madde sınıfına giren toplam 7 adet plastik torpili araçtan dışarı atıp patlatarak, rahatsızlık yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu patlayıcı maddelerin M.B.H. (E-18) tarafından, S.Y.’den (E-40) satın alındığı öğrenildi.

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22/09/2021 16:14