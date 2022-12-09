7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü DAÜ Turizm Fakültesi’nde Etkinliklerle Kutlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı tarafından Uluslararası Sivil Havacılık Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik 7 Aralık Uluslararası Sivil Havacılık Günü kapsamında, 8 Aralık 2022 Perşembe günü, saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

KKTC’de Sivil Hava Taşımacılığının Önemine Dikkat Çekildi

Etkinliğin açılış konuşmasında Uluslararası Sivil Havacılık Günü ile ilgili açıklamalar yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2022 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde hava ulaşımının ve turizmin yeniden yükselişe geçtiğini ve pandemi öncesindeki değerleri yakalamaya başladığını ifade ederek, bu durumun büyük bir motivasyon yarattığını kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, özellikle dört tarafı deniz ile kaplı KKTC’de sivil hava taşımacılığının çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’nın yoğun gereksinim duyulan nitelikli insan gücünü uluslararası havacılık sektörüne sunmayı amaç edindiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Kılıç, tüm havacıların gününü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Öğrenciler Profesyonellerle Buluştu

Açılış konuşmasının ardından gerçekleşen panelde ilk olarak Türk Hava Yolları Kuzey Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan öğrencilere kendi kariyer yolculuğundan yola çıkarak yaşadığı deneyimleri örneklerle anlattı ve iş başvurularında dikkat etmeleri gereken noktaların altını çizdi. Arıkan, ayrıca THY’nin iş alımlarındaki prensip ve prosedürlerini de açıklayarak bu konudaki sorulara detaylı yanıtlar verdi. İkinci konuşmacı eğitmen Kaptan Pilot Ali Karaçoban ise, özellikle güvenli uçuş ve konforlu seyahat etmede ekip çalışmasının önemini vurguladı. Karaçoban, kabin amiri ve ekibinin güvenli yolculuktaki rolünü örnekler ve videolar aracılığıyla göstererek detaylı bir sunuş gerçekleştirdi. Pegasus Havayolları Kıbrıs Temsilcisi, Cyprus XP Travel Direktörü Zeki Ziya da öğrencilere sivil hava ulaşımının gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini aktardı. Önlerinde zorlu, ama bir o kadar da keyifli bir kariyer dönemi olduğunu belirten Ziya, öğrencilerin karşılarına çıkacak engeller karşısında yılmamalarını ve ilk kariyer hedefleriyle yetinmeyerek farklı hedeflerin peşinde de koşmaları gerektiğini vurguladı. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de günün anlam ve önemine değinerek, Sivil Havacılık Dairesi’nin ülkedeki tek yetkili kurum olarak bölge ulaşımındaki rolünü ve önemini vurguladı. Panel sonunda öğrenciler, kariyerleri ile ilgili merak ettikleri soruları sorarak alanında uzman kişilerden cevap almanın mutluluğunu yaşadılar.

Öğrencilere Farklı Ülkelere Gidiş Dönüş Bileti Hediye Edildi

Etkinlikte ayrıca 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarılı olan öğrencilere Yüksek Şeref ve Şeref sertifikaları takdim edildi. Etkinliğin sürprizini ise THY ile Pegasus havayolları yöneticileri yaptı ve günün anlam ile önemine istinaden etkinliğe katılan öğrenciler arasında çekiliş yaparak farklı ülkelere gidiş dönüş bileti verdiler. Etkinlik sonunda ise Prof. Dr. Kılıç, panel katılımcılarına günün anısına teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

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09/12/2022 16:57