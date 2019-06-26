7 ay hapis yatacak

2 Ocak 2018 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa sakini E.K’ın ikametgahında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada yatak odası içerisinde bulunan elbise dolabı içerisinde 5 yarım pet şişe ve 2 karton kap içerisine ekilmiş Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 7 kök bitki bulunarak emare olarak alınmıştı. Arama esnasında bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan 2 adet floresan lamba, 1 adet projektör, 1 adet termometre, 1 adet buhar makinesi, bir küçük vantilatör, çiçek toprağı, zirai ilaç, sıvı gübre, birtakım kaplar ve masa üzerinde bulunan Hint Keneviri bitkisi olduğuna inanılan 2 adet yaprakda emare olarak alınarak sanık tutuklanmıştı. Sanık verdiği gönüllü ifadesinde suçunu itiraf etmişti. 7 Ocak 2018 tarihinde teminat maksatları bakımından mahkeme huzuruna çıkarılan sanık teminatını ödeyememesi nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti. Zanlının işlemiş olduğu suç ile ilgili karar bugün Gazimağusa’da oturum yapan Ağır ceza heyeti tarafından açıklandı. Nüvit Gazi başkanlığında kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Umut İnan’dan oluşan ağır ceza heyetinin kararını kıdemli yargıç Şerife Katip Kır okudu. Kıdemli yargıç Şerife Katip Kır, sanık aleyhine ve lehine tüm unsurları göz önünde bulundurduklarını, sabıkasız ve bağımlı olmadığınıda dikkate aldıktan sonra sanığa 7 ay hapislik cezası takdir ettiklerini açıkladı. (MHA)