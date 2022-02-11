7 ay sonra beraat etti

Lefkoşa’da Temmuz 2021 tarihinde meydana geldiği iddia edilen soygun, ciddi darp suçları ile ilgili olarak tutuklu olarak 7 aydır yargılanmayı bekleyen Geraldine Ronel Mbaibikeel'e beraat etti.

Avukatlığını Hüseyin Koralp’ın üslenmesi üzerine yapmış olduğu savunmalar ve girişimler üzerine yargılanma süreci başlayan sanık aleyhine şikâyetçi olan müşteki Emmanuel Okorite Sampson’un mahkemede sanık aleyhinde şikâyeti olmadığı ve yanlış anlaşılma olduğuna dair beyanları üzerine dosyayı yeniden değerlendiren savcılık davayı ileri götürmeyerek takipsizlik dosyaladı.

Bu kararın ardından Geraldine Ronel Mbaibikeel 7 ayın ardından serbest bırakıldı.

Kamalı Haber

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11/02/2022 16:41