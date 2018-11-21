7 ayda artış 37 milyon TL

40 KİŞİ AZALDI: Ocak ve Ağustos ayları arasındaki 7 aylık sürede devletin ödemekle yükümlü olduğu memur, emekli, işçi ve yardıma muhtaç kimselerin sayısı azaldı. Ocak ayında 41 bin 007 kişi olan bu sayı ağustos ayında 40 bin 967’ye düştü.

7 AYDA DEVLETİN YÜKÜNDE FAHİŞ ARTIŞ: Ocak ayında devlet toplamda 41 bin 007 kişiye 222 milyon 947 bin 887 TL maaş öderken Ağustos ayında ise bu rakam fahiş bir şekilde artarak 259 milyon 739 bin 605 TL’ye yükseldi. 7 ayda toplam artış 36 milyon 791 bin 718 TL oldu.

ÖĞRETMEN SAYISI EKSİLDİ, RAKAM ARTTI: Ocak ayına kıyasla Ağustos ayında öğretmen sayısında düşüş olmasına rağmen ödenen maaş arttı. Ocak ayında 3 bin 942 öğretmen için 34 milyon 191 bin 235 TL ödenirken ağustos ayında 3 bin 916 öğretmen için 38 milyon 436 bin 285 TL ödendi

Yağmur DÜŞER

KKTC'de devletin her ay ödemek zorunda olduğu memur, emekli, işçi ve yardıma muhtaç kimselerin sayısında Ocak ve Ağustos ayı kıyaslandığında 40 kişi azalma olsa da artan hayat pahalılığının maaşlara yansıma ile devletin mali yükünün de artmasına neden oldu.

2018 Ocak ayında 41 bin 007 kişiye aylık maaş veren devlet ağustos ayında ise 40 bin 967 kişiye aylık maaş vermekle mükellef. 2018 Ocak ayında toplamda 222 milyon 947 bin 887 TL ödeme yapan devlet ağustos ayında ise 259 milyon 739 bin 605 TL ödeme yaptı. 7 ayda devletin yükü toplamda 36 milyon 791 bin 718 TL artmasına neden oldu.

Yıllardır devletin artan maaş yükü nedeniyle birçok icraatı yerine getirmekten aciz kalması 2018 yılında da değişmedi.

Devletten maaş alan siyasi sayısı azaldı

Ocak ayında devletten 58 siyasi maaş alırken ağustos ayında bu rakam 51 düştü. Devletten maaş alan siyasi sayısı azalmasına rağmen ödenen miktar 101 bin 664 TL arttı. Ocak ayında 58 siyasiye 858 bin 229 TL ödenirken ağustos ayında 51 siyasi için 959 bin 903 TL maaş ödendi.

Öğretmen maaşlarında yüklü artış

Ocak ayı ile ağustos ayı arasında devletten maaş öğretmen sayısı azalmasına rağmen maaşlar yüklü miktarda arttı. Ocak ayında 3 bin 942 öğretmen devletten 34 milyon 191 bin 235 TL maaş alırken, ağustos ayında 3 bin 916 öğretmene 38 milyon 436 bin 285 TL ödeme yapıldı.

Memur sayısı eksildi, rakam arttı

Ocak ayına göre ağustos ayı rakamları memur sayısında düşüş olmasına rağmen ödenen maaşın arttığı görülüyor. Ocak ayında 15 bin 489 memur için 124 milyon 800 bin 076 TL ödenirken ağustos ayında 15 bin 350 memur için 140 milyon 183 bin 479 TL ödendi.

Dış temsilciliklerde 292 bin 399 TL artış

Ocak ayına göre maaş olarak artış gösteren bir diğer kalem ise Dış Temsilcilikler kalemi. Ocak ayına göre sadece iki kişi artan dış temsilciliklerde yükselen maaş miktarı oldukça dikkat çekiyor. Ocak ayında 67 dış temsilci için 1 milyon 636 bin 103 TL ödenirken ağustos ayında 69 dış temsilciye 1 milyon 928 bin 502 TL maaş ödemesi yapıldı.

40 kişi azaldı

Ocak ayı ile ağustos ayı arasında devletten maaş alan sayısı 40 kişi azaldı. Devletten maaş alan kişi sayısı azalmasına rağmen maaşlara uygulanan hayat pahalılığı artışı nedeniyle maaş bütçesine 7 ayda 36 milyon 791 bin 718 TL daha ek yük bindi.

Destek verilenler de arttı

Ocak-Ağustos aylarında devletin yaptığı yardımlarda da artış var. 7 aylık sürede destek verilen sayısı 9 bin 046 kişiden 9 bin 054’de yükseldi. Böylece verilen mail destek rakamı da artış gösterdi. Toplamda devletin destek verdiği kişilere yaptığı maaş ödemesi 809 bin 667 TL birden arttı.

Geçici memurlar 36 kişi birden azaldı

Devlete belirli dönemlerde alınan geçici memurların sayısı toplam 36 kişi azaldı. Geçici memur kaleminin altında 4 bölüme ayrılan devlet çalışanlarında Geçici memur 8, Diğer geçici memur 25 ve Özelleştirme kapsamında işe alınan çalışanlar 6 kişi azaldı. Bunun yanı sıra Sözleşmeli memur sayısı 3 kişi arttı.

Ocak ayında toplamda 2 bin 902 geçici memur devletten maaş alırken ağustos ayında bu rakam 2 bin 866’ya geriledi.