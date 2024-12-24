7 Aylık Bebeğe Otopsi Yapıldı

Girne’de ikamet eden 7 aylık Jasmıne Sochukvukaıma Nwabueze, 20 Aralık 2024 tarihinde aniden rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bebeğin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin yapılacak ileri tetkiklerin ardından tespit edileceğini açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.