7 aylık bebek hayatını kaybetti

Girne’de dün sabah saat 09:30 sıralarında, 7 aylık Jasmine Sochukvukaıma Nwabueze, kaldığı evde aniden fenalaştı. Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ya da cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Nwabueze'nin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis soruşturması devam ediyor.