7 fenomen hakkında yakalama kararı! Aralarında Yasin Obuz da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahise teşvik ettikleri iddiasıyla sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İSTANBUL'DAKİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİYE YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomenleri şüpheliler Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebini değerlendiren sulh ceza hakimliği, 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Hakimlik, yine savcılığın talebi üzerine, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin,Umut Karahan ve Batuhan Kesgin'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.