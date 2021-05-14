7 genç tutuklandı…

Edremit’te dün saat 22.30 sıralarında, bir sitede, yüksek ses ve gürültü şikayeti üzerine olay yerine giden polis ekipleri uyuşturucu buldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis tarafından sitenin avlusu içerisinde ağaçlar arasında şüpheli olarak tespit edilen O.O.O. (E-27) ve A.A.(E-24) alıkonarak, söz konusu mahalde yapılan aramada; poşet içerisinde yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı bahse konu şahıslar tutuklandı.

Akabinde bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından mahkeme emri gereği yapılan aramada ise yaklaşık 0.100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahısların yanı sıra söz konusu ikametgahta bulunan J.U.(E-24), E.A.(E-22), P.C.(K-27), M.N.T.M.(K-23) ve M.R.H. (K-25) tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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14/05/2021 09:55