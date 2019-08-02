7 gün poliste tutuklu kalacak

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı İrem Pazarlama isimli iş yerinden faturalarda oynama yaparak çeşitli ürünleri satmış gibi gösterip zimmetine para geçiren zanlı Caner Palta tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aytaç Çebi olayla ilgili bulguları aktardı. Çebi, huzurda bulunan zanlı Caner Palta’nın pazarlamacı olarak çalıştığı Haspolat'ta faaliyet gösteren, İrem Pazarlama LTD'e ait müşteri olan Girne' de faaliyet gösteren OYAK Ordu Pazarı Girne mağazası müdürlüğü adına düzenlemiş olduğu sahte sipariş faturalarını 2018 - 2019 yılları arasında OYAK Girne mağazası müdürlüğü kaşesi ile onaylayıp sipariş edilen ürünleri almak için İrem Pazarlama LTD'e verip tedavüle sürdükten sonra çeşitli markalarda Viski, Tekila, Şarap ve puroları OYAK Girne mağazası müdürlüğüne satmış gibi göstererek konu ürünleri başka işyerlerine satıp karşılığında tahsil etmiş olduğu toplam 73.715 TL 20 Krş parayı muhasebeye teslim etmeyip zimmetine geçirmek sureti ile Sirkat ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili şikâyetin bilgilerinde gelmesi ile tespit edilen 40 adet sipariş faturalarının emare olarak alındığını ve temin edilen derdest emri ışığında zanlının tutuklandığını belirtti. Polis ayni gün zanlının huzurunda ikametgâhında mahkeme emri ile yapılan aramada, 100 adet konu işyerine ait alkollü içki ve 1 adet OYAK Ordu Pazarı Girne Mağazası Müdürlüğü yazılı kaşe tespit edilip emare olarak zapt edildiğini aktardı. Polis memuru Aytaç Çebi, zanlı tarafından hazırlanan 57 adet daha sipariş faturasının bulunduğunu ve 111 bin TL daha sirkat ettiğinin belirlendiğini söyledi. Çebi, zanlının sirkat etmiş olduğu miktarın artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan’ın zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)