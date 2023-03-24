7 gün tutuklu kalacak

Sahtekarlıkla para temini suçlaması ile tutuklanan zanlı Shadi Rami Cafer mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, 17.12.2022 tarihinde Lefkoşa’da zanlı Shadi Rami Cafer’in Yenikent bölgesinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen aslında başkasının oturmakta olduğu evi kendisine kiralayacağını söyleyip, sahte bir beyanda bulunarak müşteki Abdullah Arif Osman’dan 1.700 Dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti. Polis, 24.02.2023 tarihinde Lefkoşa’da, Zanlı Shadi Rami Cafer’in, Marmara bölgesinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen aslında başkasının oturmakta olduğu evi kendisine kiralayacağını söyleyip sahte bir beyanda bulunarak müşteki Hussein Abbas’dan 2.500 Dolar nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, 09.03.2023 tarihinde Lefkoşa’da zanlı Shadi Rami Cafer’in Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen aslında başkasının oturmakta olduğu evi kendisine kiralayacağını söyleyip sahte bir beyanda bulunarak müşteki Nancy Lımbu’dan 820 STG nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini belirtti. Polis, 15.03.2023 tarihinde Lefkoşa’da, zanlı Shadi Rami Cafer’in Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen aslında başkasının oturmakta olduğu evi kendisine kiralayacağını söyleyip sahte bir beyanda bulunarak müşteki Cokev Temıtope’den 2.250 STG nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 16.03.2023 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen aslında başkasının oturmakta olduğu evi kendisine kiralayacağını söyleyip sahte bir beyanda bulunarak müşteki Gabriel Sınkamba'dan 1.620 STG nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, zanlının 17.03.2023 tarihinde, Gönyeli bölgesinde bulunan ve henüz tespit edilemeyen aslında başkasının oturmakta olduğu evi kendisine kiralayacağını söyleyip sahte bir beyanda bulunarak müşteki Nashwa Abdulrafe’den 1.935 STG nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak polise 22.03.2023 tarihinde şikâyet gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının Lefkoşa’da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını, sahte bir beyanda bulunarak müştekilerden almış olduğu toplam 6625 STG ve 4200 Dolar nakit paranın henüz bulunamadığını belirtti. Polis, yine zanlının müştekilere sahte bir beyanda bulunarak göstermiş olduğu evlerin henüz daha tespit edilemediğini söyledi. Polis, “Zanlının serbest kalması halinde bulunması gereken emarelere alması gereken ifadelere müdahale edeceği aşikardır. Bu safhada tahkikatımızın salim bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının 7 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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24/03/2023 13:37