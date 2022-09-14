7 günde hamilelik belirtileri

Hamilelik belirtileri her kadında büyük ölçüde aynıdır. Peki, en erken gebelik ne zaman belli olur? Döllenmeden sonraki ilk hafta ortaya çıkan belirtiler erken hamilelik dönemi olarak adlandırılıyor. En erken hamilelik belirtileri neler? İşte 7 günde hamilelik işaretleri...

EN BASİT HAMİLELİK BELİRTİLERİ

1. Adet gecikmesi

Regl tarihi geldiği halde hala regl olmadıysanız ya da normalden daha açık renkte kanamanız varsa gebe olma şansınız yüksek. Adet gecikmesi bilinen en belirgin gebelik belirtisidir. Bir ya da birden fazla adet dönemini kaçıran kadınlar, öncelikle hamilelikten şüphelenir. Ancak adet döngüsü düzensiz olan kadınlarda bu gecikme yanıltıcı olabilir.

2. Akıntıda artış

Vajinal akıntı miktarındaki artış hamileliğin ilk hafta belirtisi olarak sayabileceğimiz en belirgin semptomlardan. Bunun sebebi ise gebeliğin başlamasıyla birlikte artış gösteren hormonlar.

3. Mide bulantısı ve kusma

Mide bulantısı, hamileliğin erken belirtilerinden biri olsa da ilk üç aylık dönemde, bazen daha uzun süren periyotlarda görülebilir. Sağlıklı bir hamileliğin belirtisi olarak kabul edilir ve sabah erken saatler başta olmak üzere gece de dahil günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bazı kadınlar bulantıyı daha erken hissederken bazılarında bu belirti hiç görülmez. Bazılarında ise mide bulantısına kusma da eşlik eder. Hamilelik sırasında sabah bulantılarının nedeni tam olarak bilinmese de uzmanlar bu durumun hormonlarla ilgili olduğunu düşünüyor.

4. Yiyeceklerden tiksinme

Kokulara karşı hassasiyetin artması ve tat alma duyusunda meydana gelen değişimler yağlı, kızartılmış ve sindirimi zor yiyeceklerden tiksinmeye yol açabiliyor. Bu durum bazı anne adaylarında gebelikte iştahsızlığa da yol açıyor.

5. İştahta artış ve aşerme

Hormonal değişimlere bağlı olarak tat alma reseptörlerinde meydana gelen farklılıklar hamilelikte aşerme ve iştah artışının en önemli sebebi. Bu durum gebeliğin özellikle ikinci üç aylık döneminde zirve yapıyor.

6. Göğüslerde aşırı hassasiyet

Hamileliğin erken dönemlerinde hormonal değişiklikler meydana gelir. Bu değişim, göğüslerde hassasiyete ve ağrıya neden olabilir. Ayrıca, bazı kadınlarda göğüs ucunda renk değişimleri olabilir ve damarlar daha belirgin hale gelebilir. Vücudun hormon değişimlerine adapte olmasının ardından göğüs hassasiyeti birkaç hafta içinde azalır.

7. Ağızda metalik tat

Gebelik süresince yaşanan hormonal dalgalanmalar disguzi adı verilen tat alma bozukluklarına neden olabiliyor. Bu yüzden en sevdiğiniz yiyecekleri mide bulandırıcı, sevmediklerini ise lezzetli bulabilirsiniz. Hiçbir şey yemediğiniz zamanlarda ise ağzında ekşi ya da metalik bir tat olabilir.

8. Tırnakların normalden hızlı uzaması

Salgılanan ekstra hormonlar tırnakların daha hızlı olmasını ve daha güçlü olmasını sağlar. Bazı anne adaylarında ise tam tersi şekilde tırnaklar daha kolay kırılabilir. Saçlar ve tırnaklarda görülen bu değişim kalıcı değil.

9. Cilt sorunları

Hamilelikte yaşanan hormonal değişimler nedeniyle bazı cilt problemleri görülebilir. Kadınlara ya da bebeğe herhangi bir zararı bulunmayan bu sorunlar arasında kaşıntı, pigmentasyon ve bağ dokusu değişimleri, damar genişlemesi bulunur. Buna göre çatlaklar, cilt renginde farklılaşma, lekelenme, kıllanma, erkek tipi saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma gibi problemler görülebilir.

10. Sürekli uyku hali ve halsizlik

Bir haftalık hamilelik belirtilerinin en yaygın görülen belirtilerinden biri de yüksek progesteron hormonu seviyesine bağlı olarak gelişken halsizlik ve uyku halidir. Gebeliğin ikinci trimesteri gibi ortadan kalkan bu semptom, üçüncü trimesterde tekrar görülebiliyor.

11. Değişken ruh hali

Hamile kadınlar, sıklıkla ruh hali değişimleri yaşar. Bu değişimin temel nedeni, beynin nörotransmitterlerini etkileyen hormonal değişimlerdir. Bazı kadınlar çok yüksek iniş çıkışlar yaşayabilir. Bazılarında ise mutluluk, depresyon ya da anksiyete durumları zaman zaman görülebilir. Hamilelik döneminde çok normal olan ruh hali değişimlerinde önemli nokta, bu değişimin görülme süresidir. Çok uzun süren depresyon ve kaygı bozukluğu yaşayanların bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda vardır.

12. Sık sık idrara çıkma

Hamileliğin ilk haftalarında pelvik bölgeye kan akışını artıran hormonun salgılanmasıyla birlikte sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedilebilir. Bu semptom bebeğin büyümesi ve rahmin genişlemesinin mesaneye yaptığı baskıyla birlikte gebeliğin ilerleyen dönemlerinde de devam eder.

13. Pelvik bölgesinde meydana gelen aşırı duyarlılık

Hormon dengelerindeki dalgalanmalarla meydana gelen pelvik bölgesindeki aşırı duyarlılık 7 günde hamilelik belirtilerinin bir diğeridir.

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14/09/2022 22:12