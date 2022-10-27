7 haftada 3 başbakan değiştirdi: İngiltere'de mali planın açıklanması yılan hikayesine döndü

Boris Johnson'un istifaya zorlanmasıyla beraber başlayan süreçte Ağustos, Eylül Eküm aylarına yayılan dönemde 3 başbakan değiştiren İngiltere'de mali planın açıklanması ertelendi. Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'den sonra göreve gelen Jeremy Hunt, bugün kameralar karşısına geçerek planın 17 Kasım'da açıklanacağını duyurdu.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt İngiltere'nin ülkenin kamu maliyesini onarma planının duyurusunu "mümkün olan en doğru ekonomik tahminleri" yansıtması için 17 Kasım'a ertelediğini söyledi.

yeni başbakan Rishi Sunak tarafından yeniden maliye bakanı olarak atanan Hunt, daha önce Ekim ayında yapılması planlanan mali açıklama konusunda, "Bir numaralı önceliğimiz ekonomik istikrar ve Birleşik Krallık'ın bedelini ödeyen bir ülke olduğuna dair güveni yeniden tesis etmek ve bu nedenle orta vadeli mali plan son derece önemli" dedi.

Hunt, "Ülke için yapılacak doğru şeyse, ulusal çıkarlara uygunsa, politik olarak utanç verebilecek seçimler yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Hunt şu sözlerle devam etti:

"Ekonomi ve ülke için çok daha uzun vadeli istikrar beklentisi olan yeni bir başbakanımız var. Bu bağlamda, iki buçuk haftalık kısa bir gecikme, bunun doğru olduğundan emin olmamızın en iyi yolu."

Açıklamanın erteleneceğine dair haberler İngiltere basınında sabahın erken saatlerinde yer almaya başlamıştı. Times, açıklamanın ertelenmesini Sunak'ın istediğini yazdı.

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27/10/2022 08:37