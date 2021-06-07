7 Haziran günlük burç yorumları

Koç

Para konusunda hem iyi hem de zor bir günden geçecek olabilirsiniz. Ani gelişmeler olabilir. Ailenizden, yakın çevrenizden destek görebilirsiniz.

Boğa

Bugün ani tepkiler vermekten kaçınmanızı tavsiye ederim. Durduk yerde kendinizi zora koyacak konuşmalar ve durumlar içinde kalmamaya bakın.

İkizler

Kafa karışıklığına müsait bir gün. İş konusunda veya yapacaklarınız hakkında birçok manasız laf duyabilir, kendinize öfkelenebilirsiniz.

Yengeç

İnternet ve sanal alemde yanlış anlaşılmalara ve aksaklıklara açık bir günden geçecek olabilirsiniz.

Aslan

Bugün sürpriz haberlere özellikle çalışma hayatınızda hazır olun. Ortaklık veya birlikte iş yaptığınız insanlar sizi şaşırtabilir. Sakin olun, gülümseyin.

Başak

Ani, fevri hareketlerden uzak kalmanız gereken bir gün. Bu tip davranışlarla karşılaşırsanız olabildiğince tarafsız ve sakin kalmaya gayret edin.

Terazi

Devlet kurum ve kuruluşlarıyla ilgili güzel haberler bekliyorsanız gelebilir. Ve fakat çalışma koşullarında hayal kırıklığı görünebilir.

Akrep

Ortak iş ve çalışmalarda beklediğiniz haberler gelebilir, gelişmeler olabilir. Ama özel hayatınızda sevgilinizle olan ilişkinize konuşmalara dikkat.

Yay

Aşk ilişkileri ile ilgili enteresan gelişmeler bir anda kapınızı çalabilir ve siz bu durum karşında biraz şaşırmanız söz konusu olabilir. Umutlu olun!

Oğlak

Yakın çevrenize bugün daha dikkatli davranmanızda fayda var özellikle sosyal alanda bazı iletişim kazaları söz konusu olabilir. Birebir olmaya gayret edin.

Kova

Aile içinde gerginliklere dikkat etmenizde fayda var. Özellikle aile büyüklerinizle iyi anlaşmaya bakın. Ev, taşınma işleri varsa zor bir gün.

Balık

Arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle güzel bir gün geçirmeniz olası ve fakat, konuşmalardan olmadık çıkarımlar yapıp üzmeyin kendinizi. Sakin olun.

NTVMurat İpek

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07/06/2021 11:21