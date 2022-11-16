Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), “Dayanışma” adı altında iki yılı aşkın bir süredir yürüttüğü üretimde katma değeri artırmaya ve standartları yükseltmeye yönelik hibe destek programında sona geliniyor.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, ECOSO ile işbirliği içinde yürütülen projeye 57 işletme başvuruda bulundu, 57 işletme ile ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından belirlenen 7 işletmeye toplam 100 bin Euro destek sağlanacak.

Açıklamada, 10 bin ile 20 bin Euro arasında yapılacak destekler geçen hafta itibari ile verilmeye başlandığı belirtilerek, yapılan desteklerle mikro ve küçük işletmelerin rekabet edilebilirliği hedefleniyor.

Açıklamada, üzüm ürünleri, reçel ve macun üretimi ve pazarlanması, meyve suyu üretimi ve paketlenmesi, dondurulmuş unlu mamuller, deri işlemeciliği, stüdyo kurulumu, el işleri gibi çeşitli üretim alanlarında yapılan başvuruların hibe desteğine uygun olarak değerlendirildiği ifade edildi.

-Aytaç

KTEZO AB ile İlişkiler ve Projeler Sorumlusu Ersun Aytaç , salgın koşullarına rağmen bir projenin daha sonuna gelindiğini ve dayanışma ile elbirliğinin olması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Odanın bugüne kadar yürüttüğü projeler ile “Taş Değirmen” ile “Alaf”ı markalaştırdığını belirten Aytaç, önümüzdeki 3-5 ay içerisinde bu hibeler sayesinde de uluslararası standartlarda yeni ürünlerin topluma kazandırılacağını vurguladı.

Toplumun üretime katılımı ve kalkınma için bütün bu çabaların dışında bir yolun olmadığını belirten Aytaç, özellikle zeytin yağından sonra reçel ve macunların da Yeşil Hat Kapsamına alınmasının önemine dikkat çekti.

Aytaç, uluslararası standartların gözetilmesi halinde Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında bir çok ürünün önünün açık olduğunu, üretmenin ve daha çok üretmenin, kadını, erkeği, genci için bu ülkeye sahip çıkmanın ve bu ülkeye tutunmanın yolu olduğunu ifade etti.

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16/11/2022 18:44