7 Kasım 2021 Türkiye Süper Lig puan durumu!

Türkiye Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

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08/11/2021

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7 Kasım 2021 Türkiye Süper Lig puan durumu!

Futbolseverler Süper Lig puan durumunu 12. hafta oynanan maçların sonrasında merak ediyor. Haftanın ilgiyle takip edilen derbi maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 ile mağlup etmişti. İşte 7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu ve Süper Lig 12. hafta maç sonuçları...

7 Kasım Süper Lig puan durumu merak ediliyor. 12. hafta oynanan maçların sonrasında futbolseverler puanları araştırmaya başladı. İşte 7 Kasım 2021 Süper Lig puan durumu...

7 KASIM SÜPER LİG PUAN DURUMU!

 

7 Kasım Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 12. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertliler, lider olan Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalmış oldu. İşte güncel puan durumu...

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SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

 

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08/11/2021 10:29
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TAGS: türkiye süper lig
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