“7 katlı binada ne demir donatısı ne de beton, hiç tamam değil”

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi heyeti İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu.

Komite üyesi UBP'li vekil Sadık Gardiyanoğlu,”İsias bir enkaz değil, bir cinayet alanıdır” ifadelerine yer verdi.

Gardiyanoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Heyet olarak bugün Adıyaman İsias otel enkazındaydık. 24 yıllık bir Mimar olarak, bir Müteahhit olarak şunu söyleyebilirim ki hiç teste gerek yok. İsias bir enkaz değil, bir cinayet alanıdır. 7 katlı binanın sadece kolon donatılarını inceleyerek bile net söylüyorum, 7 katlı binada ne demir donatısı nede beton hiç tamam değil. Bizlerin 2 katlı binalarımızda bile kullanmadığımız demir ebat ve miktarı ile 7 kat çıkmışlar. Bunları yapanların yatacak toprağı bile olmayacak.” ifadelerine yer verdi.

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05/04/2023 20:38