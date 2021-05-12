7 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
12/05/2021
Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
İZİNSİZ KAZI… 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Bostancı’da 10 Mayıs’ta meydana gelen yetkili makamdan izinsiz kazı yapmak suçundan aranmakta olan M.E.(E-53) tespit edilerek, tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.