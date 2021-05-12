7 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İZİNSİZ KAZI… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Bostancı’da 10 Mayıs’ta meydana gelen yetkili makamdan izinsiz kazı yapmak suçundan aranmakta olan M.E.(E-53) tespit edilerek, tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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12/05/2021 10:58