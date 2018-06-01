7 konserden rekor kazanç

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, çıktığı turne kapsamında şimdiye kadar verdiği yedi konserden 54 milyon dolar kazandı.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, “Reputation Stadium” adlı turnesi kapsamında konserlerine başladı. Billboard’a göre Swift tam 54 milyon 72 bin dolarlık bilet satışı gerçekleştirdi. 28 yaşındaki şarkıcı, beş şehirde 397 bin 952 bilet sattı. Chicago’da iki konser veren Swift, İngiltere ve İrlanda’da altı konser vermek üzere Avrupa’ya gitti. Swift’in konser biletlerini satamadığı, konserlerine ilgi olmadığı yönünde söylentiler çıkmıştı, ancak rakamlar söylentileri yalanladı.