7 Milletvekili yurtdışında, meclisin toplanması zor görünüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun ertelenen toplantısının bugün gerçekleştirilmesi gerekiyor ancak 7 Milletvekilinin ülke dışında olması nedeniyle toplantının yapılma ihtimali düşük görünüyor. Bir önceki hafta da meclis çalışanlarının 'temaslı' olması nedeniyle Meclis oturumu gerçekleştirilememişti.

Genel Kurul’un saat 10.00’da başlayacak toplantı gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs konulu 5+BM formatındaki toplantı nedeniyle Başbakan Ersan Saner, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve Toplumcu Demokrasi Partisi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yurtdışında.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da bugün Ankara’daki temaslarını sürdüreceği için Meclis oturumuna katılamayacak. Koronavirüs nedeniyle izole olan HP milletvekili Erek Çağatay mecliste yer alamayacak.

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29/04/2021 10:01