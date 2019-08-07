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7 saat elektrik kesintisi olacak!

Lapta ile Beylerbeyi’nin bir bölümüne yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

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07/08/2019

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7 saat elektrik kesintisi olacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Lapta ile Beylerbeyi’nin bir bölümüne yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; Lapta telefon santrali batısı ile Lapta Babil Bahçeleri’nin batısı arasında kalan bölgede kesinti olacak.

Öte yandan alçak gerilim elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 16.30 saatleri arasında; Beylerbeyi köyünde, Değirmen ve Dereboyu sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik enerjisi çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alması istendi.

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TAGS: elektrik kesintisi, haber, kıbrıs, Kıb-Tek
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