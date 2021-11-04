7 saatlik elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.

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04/11/2021

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7 saatlik elektrik kesintisi

Esentepe Sivil Savunma ve çevresine 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, kesintinin şebekede yapılacak çalışmalardan kaynaklı olacağını duyurdu.

Kilitkaya’da 3 saatlik kesinti

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle İskele’nin Kilitkaya köyüne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

04/11/2021 08:26
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