7 saatlik elektrik kesintisi!

Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yaklaşık yedi saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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25/10/2021

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7 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün, Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yaklaşık yedi saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

25/10/2021 08:28
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TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
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