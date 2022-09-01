7 saatlik elektrik kesintisi!

Girne Tatlısu,  Arapköy ve Güzelyurt’a bugün elektrik kesintisi olacak.

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01/09/2022

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7 saatlik elektrik kesintisi!

 

Girne Tatlısu’da bazı bölgelere bugün yaklaşık yedi saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek, yazılı açıklamasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgeleri’ne elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Girne Arapköy bölgesinde bugün dört saatlik elektrik kesintisi olacak

Ayrıca, Girne Arapköy’de bazı bölgelere bugün yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village Bölgesi ve Arapköy Su Pompası Bölgeleri’nin elektriği kesik olacak.

Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Öye yandan Güzelyurt’ta bugün bazı bölgelere 09.30 ile 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Alas Sitesi, Kızılkan Yem Fabrikası, 2. Selim Öğrenci Yurdu ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

01/09/2022 09:18
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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