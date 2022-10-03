7 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın 7 saat boyunca, Gazimağusa’da 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 mil) bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, “4 Ekim 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 08.30-15.30 saatleri arasında; 2.Bölük ve Beşevler’in güney kısmındaki seralar (4 Mil) bölgelerine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz” denildi

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03/10/2022 17:03