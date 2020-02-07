7 Şubat 2020 Hava Durumu
Hava bugün nasıl olacak?
07/02/2020
HK
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Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir
Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49km/saat) zaman zaman fırtına (62-74km/saat) şeklinde esen rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.