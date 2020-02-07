7 Şubat 2020 Hava Durumu

Hava bugün nasıl olacak?

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07/02/2020
HK

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7 Şubat 2020 Hava Durumu

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı

Mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49km/saat) zaman zaman fırtına (62-74km/saat) şeklinde esen rüzgarın cumartesi sabah saatlerinden itibaren yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden esmeye devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

07/02/2020 09:34
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TAGS: hava durumu, haber, kıbrıs
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