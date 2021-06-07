7 tonluk uydu SpaceX roketiyle uzayda

Elon Musk’ın kurucusu olduğu ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya yolladı.

Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki radyo uydusu, SpaceX'in Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci fırlatış oldu.

SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

Space, Sirius XM'in SXM-7 uydusunu Aralık 2020'de uzaya göndermişti.

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07/06/2021 14:33