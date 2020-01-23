7 ülke de daha görüldü...

Çin'de virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ve Ubey eyaletinin Icou şehrinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi.

Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.

ICOU KENTİ DE TECRİT ALTINA ALINDI

Hubey eyaletinin Icou şehrinde de toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek. Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın durduğunu bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alındığını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

Vuhan kentinde yollar, tren istasyonları, otobüs terminalleri kapatıldı. Kente giriş çıkışlar durduruldu. Halk marketlere akın etti, marketlerde arbede yaşandı.

Çin'in 11 milyonluk Vuhan kentinde 'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çikan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor.

Bu dönemde ülkede milyonlarca kişi seyahat ediyor. Virüsün daha geniş alanlara yayılmasına neden olmasından korkuluyor.

Pek çok Çinlinin seyahatlerini iptal etmeye başladığı yönünde bilgiler de var. Şu ana kadar virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir aşı yok.

Virüsün Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığı teyit edilmiş olsa da tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Dünya genelinde pek çok havalimanında Çin'den gelen yolculara yönelik virüs taramalarının sıklığı artırıldı.

Dünya genelinde bazı havayolları önlem amacıyla Vuhan'a uçuşları durduruğunu ilan etti.

Dünyanın en yoğun 3'ncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da Çin'den gelen uçuşlar için termal kameralarla virüs taraması yapacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin hükümetinin virüsle ilgili edindikleri bilgileri kendileriyle hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaştığını duyurdu. Bu sayede dünya genelindeki vakalara tanı konulabildiği belirtildi.

VİRÜS ÇİN'DEN 7 ÜLKEYE SIÇRADI

Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur'a da sıçradı. Singapur Sağlık Bakalığı, koronavirus ile ilgli ilk vakanın ülkede görüldüğünü doğruladı.

23/01/2020 19:07