Omicron mutasyonu nedeniyle 7 ülkeden KKTC’ye gelişler durduruldu. Botsawana, Eswatini, Lesotho, Mozambigue, Namibia, South Afrika ve Zimbabve ülkelerinden gelen veya son 14 gün içerisinde söz konusu ülkelerde bulunan KKTC vatandaşları 14 gün karantinaya girecek.

Söz konusu kararın DSÖ tarafından açılanan Covid-19’un Omicron mutasyonu nedeniyle olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni ( Covid-19) koronavirüs mutasyonu " Omicron" un görüldüğü aşağıda adı geçen ülkelerden ülkemize girişlere yeni kısıtlamalar getirilmiştir.

Buna göre Botsawana, Eswatini, Lesotho, Mozambigue, Namibia, South Afrika ve Zimbabve ülkelerinden gelen veya son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişiler 28.11. 2021 saat 23.59' a kadar ülkeye girişlerde 14 gün merkezi karantinada kalmaları koşuluyla giriş yapabileceklerdir.

29.11.2021 saat 00.00 'dan itibaren yukarıda belirtilen ülkelerden gelecek kişilerin veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi bulunan kişilerin( KKTC vatandaşları hariç ) ülkeye girişleri durdurulmuştur.

KKTC vatandaşlarının ise bu ülkelerden gelmeleri veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişleri olması halinde 14 günlük merkezi karantinada kalmaları koşulu ile giriş yapabileceklerdir.

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27/11/2021 15:30