7 yaşındaki çocuğa ismi yüzünden pasaport vermediler

Ailenin oğullarının doğumundan bu yana ilk kez yurt dışına çıkacakları için yeni pasaporta ihtiyacı vardı.

Ülkenin göç, güvenlik ve kanun ve düzeninden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı, Disney'in isim üzerindeki telif hakkı nedeniyle "Skywalker" isminin basılamayacağını iddia ederek çocuğun pasaportu talebini reddetti.

Bakanlık, aileye ya oğullarının ismini değiştirmeleri ya da "Skywalker" ismini kullanmak için Disney'den izin almaları gerektiğini söyledi.

Mowbray, "Bunun potansiyel bir sorun olabileceğinin farkında değildik. Loki'nin ikinci adının telif hakkına tabi olduğunu anlıyoruz, ancak bunu kişisel çıkar için kullanma niyetimiz yok. İçişleri Bakanlığı'nın) tutumunu ve gerekçesini anlıyorum, ancak modern isimlerin evrimleştiğini kabul etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir yetişkinin 'bir gösteri' için ismini değiştirmesini anlayabilirim ama bu durum doğuştan gelen bir çocuk için geçerli değil" dedi.

Haberin birçok medya kuruluşunda yayımlanmasının ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı, pasaportun aileye teslim edileceğini açıkladı ve gecikme için özür diledi.