7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi!

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelin havuzunda 7 yaşındaki İbrahim Güner boğulma tehlikesi geçirdi. Güner’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında, Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelde, İbrahim Güner (E-7), otelin havuzunda bulunduğu bir esnada boğulma tehlikesi geçirdi.

İbrahim Güner kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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16/07/2022 17:09