7 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi!

İskele’de Royal Sun isimli site’de, 7 yaşındaki Emir Tatamuradov siteye ait havuzuda oynadığı sırada boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisten alınan bilgiye göre, akşam saat 19.00 sıralarında yaşanan olayda, çocuğa ilk müdahaleyi sitede bulunan bir doktor yaptı.

Emir Tatamuradov daha sonra, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek acil serviste müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT