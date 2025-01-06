7 yaşındaki geleceğin yıldızı feci kazada hayatını kaybetti

Motosiklet dünyası, Hollanda'da yaşanan trajik bir kayıpla sarsıldı. Henüz 7 yaşında olan Sid Veijer, antrenman sırasında yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti.

TALİHSİZ KAZA VE TEDAVİ SÜRECİ

Sid Veijer, Hollanda'daki kapalı bir karting pistinde mini motosikletiyle antrenman yaparken ciddi bir kaza geçirdi. Başından ve yüzünden ağır şekilde yaralanan genç yetenek, hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Veijer, ailesinin de açıkladığı gibi birden fazla ameliyat geçirdi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen, Sid pazar günü yaşam savaşını kaybetti. Ailesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sid aslan gibi savaştı. Son ana kadar onunla birlikte mücadele ettik. Doktorlar ve hemşireler elinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN YILDIZIYDI

Sid Veijer, Hollanda'da motosiklet sporunun parlayan yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Ekim ayı başında Minimoto Junior A kategorisinde Hollanda şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

KUZENİ COLLİN VEIJER'DEN DUYGUSAL VEDA

Sid, Moto3 sınıfında yarışan ve 2024 sezonunda Moto2’ye geçiş yapacak olan ünlü motosikletçi Collin Veijer’in de yeğeniydi. Collin, Sid’in vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu:

“Elinden gelenin en iyisini yaparak savaştın, ancak bu zorlu mücadelenin galibi olamadın. Senin kuzenin olmaktan gurur duyuyorum ve birlikte geçirdiğimiz o eğlenceli anları asla unutmayacağım. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Mücadelen bana daha da ilham veriyor. Seni seviyorum Sid.”

SPOR CAMİASINDA DERİN ÜZÜNTÜ

Sid Veijer’in genç yaşta hayata veda etmesi, motosiklet dünyasında derin üzüntü yarattı. Hollanda motosiklet camiası, genç yeteneğin kaybının ardından taziye mesajları yayınladı. Sid’in anısına düzenlenecek etkinliklerle, onun mirasının yaşatılması planlanıyor.