7 Yunan askere ait kalıntılar teslim edildi

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26/11/2021

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7 Yunan askere ait kalıntılar teslim edildi

1974’te 6’sı Yunan Alayı’na (ELDİK) kışlasında yaşanan çarpışmada biri de Yunan komandoları taşıyan ve “dost ateşi” ile Rumlar tarafından düşürülen “Noratlas” tipi uçakta ölen 7 Yunan askere ait kalıntılar dün ailelerine teslim edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 7 Yunan askerine ait kalıntılar kısa süre önce yapılan kimlik tespitinden sonra, Güney Kıbrıs’a giden yakınlarına teslim edildi. Teslim için yapılan törene siyasi, askerî ve dini erkân katıldı. Törene, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi yanında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nikolaos Hardalias da katıldı.

26/11/2021 14:03
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TAGS: Noratlas, Yunan, Rum, kalıntı
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