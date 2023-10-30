7. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı yapıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Mimarlar Odası tarafından, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu YÖDAK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve KKTC Mimarlık Fakültelerinin katkılarıyla “7. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı” gerçekleştirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 7. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 27 Ekim 2023 Cuma günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

KKTC’deki mimarlık sorunlarını irdelemek, gerekli tespitlerin yapılarak çözüm üretmek yanında mimarlık eğitimine yönelik iyileştirici ve kalite arttırıcı çıkarımlar elde etmek amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen kurultayın ana teması Türkiye Mimarlar Odası ile paralel olarak, “Çok paydaşlı bir yaşam pratiği olarak mimarlık ve eğitim” başlığında ele alındı. Çok paydaşlı bir yaşam pratiği olan mimarlığın, işbirlikçi yaklaşımlar ve güncel ilişkiler bağlamında değerlendirilen kurultayda çıkan sonuçlar Türkiye 12. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na da taşınması hedeflendi.

İki gün süren kurultayın açılış konuşmalarında sırasıyla; Kurultay Başkanı Prof. Dr. Cemil Atakara, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkanı Eyüp Muhçu ve YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından alanında uzman konuk konuşmacılar Prof. Dr. Deniz İncedayı ve Prof. Dr. Ayşen Ciravoğlu Türkiye’den çevrimiçi olarak katılarak birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi. Konuk konuşmacılardan Ekrem Ziver Bodamyalızade de bir sunum yaparak ana tema çerçevesinde KKTC’deki durum ile ilgili görüşlerini paylaştı. 7. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda “Bütünleşik Tasarımın Günümüz Ve Günümüz Mimarlığı İçin Önemi,“Lisans Eğitimi, Profesyonel Pratik Süreci Ve Sonrasında (Smgm) Meslek İçi Eğitim Programları” ve “Karar Destek Sistemi Paydaşları ve Güncel Yasal Düzenlemeler” başlıklarında 3 ana oturum içerisinde toplamda 10 sunum gerçekleştirildi.

7. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı kapanış paneli ve sonuç raporunun sunulmasıyla sona erdi.