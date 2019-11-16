ad

7. Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askerleri Kamışlı- Derik sektöründe yedinci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

ads
16/11/2019
HK

ads
7. Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askerleri Kamışlı- Derik sektöründe yedinci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Soçi’de varılan mutakabat çevresinde gerçekleştirilen yedinci Türkiye Rusya kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.”

16/11/2019 12:34
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: türk, rus, ordu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.