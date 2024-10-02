7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması KKTC’de Gerçekleşiyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 3 Ekim 2024’te Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü Büyük Coşkuyla Kutlayacak



7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gerçekleşiyor!



Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) iş birliğiyle 2024 yılında düzenlenecek olan 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlik, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü çerçevesinde, Türk devletlerinin kültürel bağlarını pekiştirmek ve kadim dostluklarını sergilemek amacıyla düzenleniyor.



10 farklı ülkeden (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, KKTC, Moğolistan ve Rusya Federasyonu) tasarımcıların yer alacağı etkinlik, zengin kültürel mirasları, etno-moda unsurlarıyla bir araya getirerek bir kültürel şölen sunacak. 7. TÜRKSOY Etno-Moda Buluşması, sadece moda ile sınırlı kalmayacak; aynı zamanda “Türk Devletleri Kültürel Diplomasi Paneli” ile kültürel iş birliği ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform sunacak.



Bu anlamlı buluşmaya katılım sağlayarak, gönül birliğimize ve kardeşliğimize tanıklık edecek tüm misafirlerimizi aramızda görmekten onur duyuyoruz.



3 Ekim 2024, Perşembe



16:00 – 17:30 Panel

18:00 – 19:30 Uluslararası Defile



Yer: Acapulco Resort (Ballroom), Çatalköy



Not: Türk Dünyası Etno-Moda ve el sanatları sergisi tüm gün devam edecektir.

Bu habere tepkiniz:

