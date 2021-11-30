7.5'lik deprem bu hale getirdi! Dünya dehşete kapıldı

Güney Amerika ülkesi Peru'da 28 Kasım Pazar günü yerel saatle 05.52'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının büyüklüğünü önce 7.4 daha sonra da 7.5 olarak açıkladı.

Depremin merkez üssü, Peru'nun kuzeyindeki Barranca kasabasına 42 kilometre uzaklıktaydı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının seyrek nüfuslu Amazon yağmur ormanları bölgesini vurduğunu duyurdu.

Yerin 112 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, 1000 kilometre uzaklıktaki başkent Lima'nın yanı sıra Peru'nun komşuları Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, bazı binaların yıkıldığı veya hasar aldığı görüldü. Birçok şehirde insanların yataklarından fırlayıp sokağa koştuğu komşu ülkede Ekvador'da da yerle bir olan binalar vardı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 7.5 büyüklüğündeki depremin toplamda 117 binayı yıktığını ve 2 bin 400'den fazla insanın evsiz kaldığını bildiriyor. Yetkililer, yaralı sayısını 12 olarak verdi.

La Jalca'da 14 metre yükseklikteki bir kilisenin kulesi çöktü. AP ayrıca, sarsıntının merkez üssüne yakın bölgede yaşayan yerlilerin yaşadığı ahşap ve çamur evlerin de çöktüğünü aktarıyor.

Amazon'daki orman köylerinden birçok depremzede kurtarılırken, Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo bazı köylerde hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu söyledi.

Depremin neden olduğu tüyler ürperten görüntü ise, Peru'nun kuzeyindeki Amazonas'tan geldi. Fay hattının üzerinde bulunan yaklaşık 1,5 kilometrelik yolun yer değiştirdiği ve harabeye döndüğü göze çarpıyor.

Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden devasa fay hattı Pasifik Ateş Çemberi'nin kıyısında yer alıyor.

Güney Amerika ülkesinde her yıl en az 400 civarında deprem gerçekleşiyor. 2007'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki sarsıntı, 500'den fazla can kaybına yol açmıştı.

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

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30/11/2021 11:26