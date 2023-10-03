7. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu DAÜ Psikoloji Bölümü Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ev sahipliğinde 7. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu gerçekleştirilecek. 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde Fen ve Edebiyat Fakültesi Amfisinde düzenlenecek olan sempozyumda deneysel ve bilişsel psikoloji alanlarında çalışmalar yapan akademisyen ve öğrenciler bir araya gelerek bilimsel çalışmalarını paylaşacak.

5 Ekim 2023 Perşembe günü, saat 10:30’da açılışı gerçekleştirilecek olan sempozyumda bilişsel ve deneysel psikoloji alanlarındaki uzmanlar düzenlenecek olan oturumlarda sözel bildiriler sunacaklar. Söz konusu oturumlarda Ayşe Altan Atalay “Bilişsel Abartı Tarzı ve Bellek”, Sezin Öner Yaman “İşlevsel Hatırlama: Bireysel ve Toplumsal Olaylar Bağlamında Duygu Düzenleme”, Burcu Kaya Kızılöz “Açılma Anılarının Gay ve Biseksüel Erkeklerin İyi Olma Haliyle İlişkisi”, Zahide Pamir “Serebral Görme Bozukluğunda Görsel Arama Görevinin Davranışsal ve Nöral Korelasyonları”, Ali İzzet Tekcan “Görmeyen Bireylerde Otobiyografik Hatırlama ve Epizodik Geleceği Düşünme Süreçleri”, Aslı Aktan Erciyes “İki Dilli Bireylerde Duygu – Bellek Etkileşimlerinin İki Dilli Yetişkinlerde İncelenmesi”, İlhan Raman “Görsel Sözcük Tanıma ve Türkçe’nin Anglo- Odaklı Psikolinguistik Alanındaki Özel Yeri” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

6 Ekim 2023 tarihinde de devam edecek olan sempozyum kapsamında Nart Bedin Atalay “Bilişsel Kontrol Süreçlerinin Uzanma Hareketi İle İncelenmesi: Ön Bulgular”, Çığır Kalfaoğlu “Beceri Gerektiren Hareketlerde Bilinçli Farkındalık”, Ayşecan Boduroğlu “Veri- Bazlı Karar Verme Süreçleri: Etkili Veri Görsellerinin Rolü”, Burcu Ayşen Ürgen “Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Nörobilim Çalışmalarında Gerçek Kişi ve Nesneleri ve Canlı Eylemleri Sunmak İçin Doğal Bir Deney Düzeneği”, Sami Gülgöz “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bağlamında Gelecek Öngörüleri”, Meymune N. Topçu “Toplumsal Endişeler, Toplumsal Bellek ve Gelecek Düşüncesi: Türkiye Seçimleri”, Özlem Ertan Kaya “Algısal Yük Etkisinde Cinsiyet ve Sunum Süresinin Karıştırıcı Rolü”, Buse Merve Ürgen “Hesaplamalı Modelleme ile Ön Bilginin Duyusal Süreçler Üzerindeki Davranışsal ve Nöral Etkilerini Anlamak”, Dilay Z. Karagöller “Bilgilendirici Uzamsal İfadeler Öncesi Yöneltilen Görsel Dikkatin İfade Modalitesi ile İlişkisi” ve Fatma Nur Öztürk “Devinim Eylemlerinde Gerçek Anlamın Ötesine Geçmek: Zihin Kuramı Müdahalesinin Çocukların Metaforik İfadeleri İşlemesine Aktarım Etkileri” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

Katılımın yoğun olacağı 7. Deneysel Bilişsel Psikoloji Sempozyumu ile ilgili detaylı bilgi den[email protected] mail adresinden talep edilebilir.