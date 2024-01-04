7.Mma (Mıxed Martıal Arts) Level Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı

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04/01/2024

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7.Mma (Mıxed Martıal Arts) Level Sınavı’nda Başarılı Olanlar Açıklandı

 

     7.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 24 Aralık 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 12.00-14.00 saatleri arasında yapıldı. 

     Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri, %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 18 sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

     Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;

1. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Deniz UĞURLUAY

2- Derin M. BURGUL

3- Emre GÖKALP

4- Arda KUNT

5- Roniy ERDOĞAN

6- Mehmet Kaan HAVAZ

7- Eralp ÇOBANOĞLU

8- Kandemir ASLANSES

9- Algan SESLİ

2. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Berke ELMAS

2- Reşat HARMANDAĞLI

3- Toprak ŞANVERDİ

3. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Asım KARADERİ

5. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Atamyrat BALLYYEV

2- Kardelen DOMRUL

3- Arda DOMRUL

6. Level Terfi Eden Sporcular:

1- Yusuf E. YETİMOĞLU

2- Fevzi FASLIGİL

 

04/01/2024 13:22
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TAGS: 7.Mma (Mıxed Martıal Arts) Level Sınavı
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NBA'de Hawks, Young'ın 40 sayısıyla Wizards'ı 130-126 yendi

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, Washington Wizards'ı 130-126 mağlup etti.NBA'de normal sezona 6 maçla devam edildi. Hawks, deplasmanda Wizards'ı 4 sayı farkla geçti. Hawks'ta Trae Young 40 sayı ve 13 asistle, Dejounte Murray ise 32 sayıyla oynadı. Wizards'ta ise Kyle Kuzma, 38 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı. Cedi'den 5 sayı Boston Celtics, deplasmanda San Antonio Spurs'ı 134-101 mağlup etti. Celtics'te Jayson Tatum 25 sayı, Jaylen Brown ise 24 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'ta Devin Vassell 22 sayı, Victor Wembanyama ise 21 sayı attı. San Antonio Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Sonuçlar: New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 129-109 Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-108 San Antonio Spurs-Boston Celtics: 101-134 Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-123 Phoenix Suns-Orlando Magic: 112-107 Washington Wizards-Atlanta Hawks: 126-130
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