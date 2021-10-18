70 gün geçmemek kaydı ile tutukluluk devam edecek…

Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili iş insanı Halil Falyalı, Hakan Atıcı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İş insanı Halil Falyalı, Serkan Beyar ve Türkistan Gülce Girne Kaza Mahkemesi’nin aldığı karar gereği 70 günü geçmemek kaydı ile tutuklu kalacak.

Turgut Katırcı isimli şahsın, çalıştığı kumarhaneden para çaldığı iddiasıyla, kumarhane çalışanları tarafından önce alı konulması ardından da darp edilmesi ve zorla vekalet imzalatılması iddialarıyla ilgili başlatılan polis soruşturması kapsamında, iş insanı Halil Falyalı tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.

Mahkemede, Falyalı ile birlikte zanlılar Hakan Atıcı, Türkistan Gülce ve Serkan Beyar hazır bulundu.

Yargıç Hazan Aksun tüm zanlıların yargılanmak üzere 70 günü aşmayacak bir süreyle tutuklu beklemesine ancak Covid-19 vakaları nedeniyle karakolda beklemelerine emir verdi.

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18/10/2021 21:10